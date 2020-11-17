ну в вер-жовтні я тижня 3 на вікенді міняв валюту, кидаючи гроші СЕПом з Алки
А потім як відрізало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:32
ну в вер-жовтні я тижня 3 на вікенді міняв валюту, кидаючи гроші СЕПом з Алки
А потім як відрізало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:50
clientage
У мене статистика по відправленим від їх клієнтів платежів. На прийом ТАС теоретично міг працювати, але у мене надто мало платежів в їх бік (взагалі нема в неопераційний час), щоб робити якусь статистику, ну і час отримання Банком Б моїх платежів мені складніше витягти, ніж час відправлення мені з Банку А.
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