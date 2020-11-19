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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:32
vasyatko написав: clientage написав:
А ТАС?
Раніше 9-ти бек-офіс до роботи не встає.
Статистика вересень-листопад. Джерело - комерційна таємниця
.
ну в вер-жовтні я тижня 3 на вікенді міняв валюту, кидаючи гроші СЕПом з Алки
А потім як відрізало
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:50
clientage
У мене статистика по відправленим від їх клієнтів платежів. На прийом ТАС теоретично міг працювати, але у мене надто мало платежів в їх бік (взагалі нема в неопераційний час), щоб робити якусь статистику, ну і час отримання Банком Б моїх платежів мені складніше витягти, ніж час відправлення мені з Банку А.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:59
Моїм пенсіонерам банк прислав повідомлення, що їхні пенсійні картки автоматично стали Райфкартками+. Обслуговування безкоштовне лише якщо виконується один з критеріїв:
- покупки більш ніж на 2000 грв в місяць;
- середньомісячний залишок від 2000 грв.
Інакше плата 36 грв/міс.
Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:12
ricardo написав:
Моїм пенсіонерам банк прислав повідомлення, що їхні пенсійні картки автоматично стали Райфкартками+. Обслуговування безкоштовне лише якщо виконується один з критеріїв:
- покупки більш ніж на 2000 грв в місяць;
- середньомісячний залишок від 2000 грв.
Інакше плата 36 грв/міс.
Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?
Треба писати заяву на перехід на Райф без +
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:22
clientage написав: ricardo написав:
Моїм пенсіонерам банк прислав повідомлення, що їхні пенсійні картки автоматично стали Райфкартками+. Обслуговування безкоштовне лише якщо виконується один з критеріїв:
- покупки більш ніж на 2000 грв в місяць;
- середньомісячний залишок від 2000 грв.
Інакше плата 36 грв/міс.
Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?
Треба писати заяву на перехід на Райф без +
Можно позвонить/написать горячке и попросить перевести. Я именно так и перешел на просто Райф
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