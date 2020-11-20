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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 741742743744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:32

  vasyatko написав:
  clientage написав:А ТАС?

Раніше 9-ти бек-офіс до роботи не встає.
Статистика вересень-листопад. Джерело - комерційна таємниця :).

ну в вер-жовтні я тижня 3 на вікенді міняв валюту, кидаючи гроші СЕПом з Алки :)
А потім як відрізало :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:50

clientage
У мене статистика по відправленим від їх клієнтів платежів. На прийом ТАС теоретично міг працювати, але у мене надто мало платежів в їх бік (взагалі нема в неопераційний час), щоб робити якусь статистику, ну і час отримання Банком Б моїх платежів мені складніше витягти, ніж час відправлення мені з Банку А.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:59

Моїм пенсіонерам банк прислав повідомлення, що їхні пенсійні картки автоматично стали Райфкартками+. Обслуговування безкоштовне лише якщо виконується один з критеріїв:
- покупки більш ніж на 2000 грв в місяць;
- середньомісячний залишок від 2000 грв.

Інакше плата 36 грв/міс.

Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:12

  ricardo написав:Моїм пенсіонерам банк прислав повідомлення, що їхні пенсійні картки автоматично стали Райфкартками+. Обслуговування безкоштовне лише якщо виконується один з критеріїв:
- покупки більш ніж на 2000 грв в місяць;
- середньомісячний залишок від 2000 грв.

Інакше плата 36 грв/міс.

Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?

Треба писати заяву на перехід на Райф без +
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:22

  clientage написав:
  ricardo написав:Моїм пенсіонерам банк прислав повідомлення, що їхні пенсійні картки автоматично стали Райфкартками+. Обслуговування безкоштовне лише якщо виконується один з критеріїв:
- покупки більш ніж на 2000 грв в місяць;
- середньомісячний залишок від 2000 грв.

Інакше плата 36 грв/міс.

Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?

Треба писати заяву на перехід на Райф без +

Можно позвонить/написать горячке и попросить перевести. Я именно так и перешел на просто Райф :)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:56

  clientage написав:
  ricardo написав:Як людям з пенсією 1800 грв виконати ці умови?

Треба писати заяву на перехід на Райф без +

треба піти в ПУМБ/Альфу (наприклад) і оформити там нормальну карту :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:57

шарага

знову півдня ІБ не працює!!!
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:02

  Ромасик написав:знову півдня ІБ не працює!!!

Ну зараз хоч обіцяють, що запуститься 16:30. Я останні кілька разів потрапляв на таке, що по кілька годин було не зрозуміло, проблеми на моїй стороні чи у них.

P.S. Табличку з часом прибрали, але вхід так і не працює :(
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Avatar написав:Можно позвонить/написать горячке и попросить перевести. Я именно так и перешел на просто Райф

Дякую за пораду, так і зробимо.
ricardo
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