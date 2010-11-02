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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:29
cohan написав:
интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?
пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),
короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:11
cohan написав: cohan написав:
интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?
пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),
короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
можно еще кредитку погасить на 2000
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:35
cohan написав: cohan написав:
интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?
пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),
короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
То есть нужно выполнить 2 условия: держать 2000 и закупиться на 2000?
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Boundless
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:56
Boundless написав: cohan написав: cohan написав:
интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?
пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),
короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
То есть нужно выполнить 2 условия: держать 2000 и закупиться на 2000?
Достаточно выполнить один критерий, ребята не перестроили формат смс сообщений и логику со старых пакетов)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:34
clientage написав: cohan написав: cohan написав:
интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?
пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),
короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
можно еще кредитку погасить на 2000
Погашение задолженности по кредитке засчитывается в "накупить на 2000?" (райфкарта+)?
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artmay
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Додано: Нед 29 лис, 2020 19:07
artmay написав: clientage написав: cohan написав:
пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),
короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
можно еще кредитку погасить на 2000
Погашение задолженности по кредитке засчитывается в "накупить на 2000?" (райфкарта+)?
да, погасить с Райф+ долг на кредитке. Проверено
2 - включає операції покупки карткою, платежі з погашення кредиту/ кредитної картки в системі "Райффайзен Онлайн" протягом попереднього календарного місяця...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:32
Есть ли безкомисный выход своих с Фишбэк? Спасибо. Можно в ЛС.
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alibob
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