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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 742743744745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:29

  cohan написав:интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?


пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),

короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:11

  cohan написав:
  cohan написав:интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?


пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),

короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря

можно еще кредитку погасить на 2000
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

cohan написав:
  cohan написав:интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?


пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),

короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
То есть нужно выполнить 2 условия: держать 2000 и закупиться на 2000?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:56

  Boundless написав:
cohan написав:
  cohan написав:интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?


пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),

короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря
То есть нужно выполнить 2 условия: держать 2000 и закупиться на 2000?

Достаточно выполнить один критерий, ребята не перестроили формат смс сообщений и логику со старых пакетов)
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:34

  clientage написав:
  cohan написав:
  cohan написав:интересно, что раньше: УкрЭксим новую бонус запустит или тут мы услышим о персональных категориях?


пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),

короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря

можно еще кредитку погасить на 2000


Погашение задолженности по кредитке засчитывается в "накупить на 2000?" (райфкарта+)?
artmay
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:07

  artmay написав:
  clientage написав:
  cohan написав:пока услышал только в вайбер: для бесплатности надо или накупить на 2000, или держать 2000, у вас не выполнено условие "накупить на 2000" ( при том что 2000 лежит),

короче, ушлые тут маркетологи, повелся летом зря

можно еще кредитку погасить на 2000


Погашение задолженности по кредитке засчитывается в "накупить на 2000?" (райфкарта+)?

да, погасить с Райф+ долг на кредитке. Проверено
2 - включає операції покупки карткою, платежі з погашення кредиту/ кредитної картки в системі "Райффайзен Онлайн" протягом попереднього календарного місяця...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:32

Есть ли безкомисный выход своих с Фишбэк? Спасибо. Можно в ЛС.
alibob
 
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Boundless
Добрый день, Аваль депо в долларах принимает или нет. На сайте не нашел.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:32

  andyteam написав:Boundless
Добрый день, Аваль депо в долларах принимает или нет. На сайте не нашел.

Текущие счета инвалютніе есть, депо -- нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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