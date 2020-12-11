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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:06
Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Укрсиб в последних пару месяцев по курсу совсем не огонь стал.
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maxim2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:13
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
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stryzhko
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