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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Укрсиб в последних пару месяцев по курсу совсем не огонь стал.
maxim2014
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?

Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
stryzhko
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 04.10.16
Подякував: 353 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:28

  stryzhko написав:
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?

Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.

В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)
maxim2014
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:52

  maxim2014 написав:
  stryzhko написав:
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?

Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.

В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)

Райфкарта (пополнение в АТМ без комиссии и без абонплаты), счёт для выплат в приложении в соответствующей валюте (снятие в кассе без комиссии)
iamdimon
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 743744745746
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