Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Укрсиб в последних пару месяцев по курсу совсем не огонь стал.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Укрсиб в последних пару месяцев по курсу совсем не огонь стал.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:13
Re: Райффайзен Банк Аваль
Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:28
В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:52
Райфкарта (пополнение в АТМ без комиссии и без абонплаты), счёт для выплат в приложении в соответствующей валюте (снятие в кассе без комиссии)
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:56
Re: Райффайзен Банк Аваль
Не нашёл на сайте тарифов для счета для выплат. Есть упоминание какого-то счета для соцвыплат. Его разве можно всем открыть? С обычного текущего счета обнал написано 1%, мин $1
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:13
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