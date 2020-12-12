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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:06
Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Укрсиб в последних пару месяцев по курсу совсем не огонь стал.
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maxim2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:13
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
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stryzhko
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:28
stryzhko написав:
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)
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maxim2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:52
maxim2014 написав: stryzhko написав:
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)
Райфкарта (пополнение в АТМ без комиссии и без абонплаты), счёт для выплат в приложении в соответствующей валюте (снятие в кассе без комиссии)
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iamdimon
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:56
Не нашёл на сайте тарифов для счета для выплат. Есть упоминание какого-то счета для соцвыплат. Его разве можно всем открыть? С обычного текущего счета обнал написано 1%, мин $1
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maxim2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 23:13
maxim2014 написав:
Не нашёл на сайте тарифов для счета для выплат. Есть упоминание какого-то счета для соцвыплат. Его разве можно всем открыть? С обычного текущего счета обнал написано 1%, мин $1
Счет для выплат открыть может любой, причем прямо из приложения
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antey718
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Додано: Нед 13 гру, 2020 09:53
Всем спасибо за советы. Карту заказал.
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maxim2014
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