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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?
Укрсиб в последних пару месяцев по курсу совсем не огонь стал.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?

Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:28

  stryzhko написав:
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?

Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.

В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:52

  maxim2014 написав:
  stryzhko написав:
maxim2014 написав:Подскажите плз, что тут с покупкой валюты онлайн? Есть ли возможность делать это бесплатно?

Так. Ніяких комісій за покупку й зняття в касі немає.

В какой пакет для этого открывать нужно?
Интересует бесплатность полного цикла. Завод гривны, покупка валюты, обналичивание время от времени (раза 4 в год)

Райфкарта (пополнение в АТМ без комиссии и без абонплаты), счёт для выплат в приложении в соответствующей валюте (снятие в кассе без комиссии)
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:56

Re: Райффайзен Банк Аваль

Не нашёл на сайте тарифов для счета для выплат. Есть упоминание какого-то счета для соцвыплат. Его разве можно всем открыть? С обычного текущего счета обнал написано 1%, мин $1
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:13

  maxim2014 написав:Не нашёл на сайте тарифов для счета для выплат. Есть упоминание какого-то счета для соцвыплат. Его разве можно всем открыть? С обычного текущего счета обнал написано 1%, мин $1
Счет для выплат открыть может любой, причем прямо из приложения
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

Всем спасибо за советы. Карту заказал.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:56

  maxim2014 написав:Не нашёл на сайте тарифов для счета для выплат. Есть упоминание какого-то счета для соцвыплат. Его разве можно всем открыть? С обычного текущего счета обнал написано 1%, мин $1


вот за что люблю Аваль, что на желтом сайте даже с помощником (довольно примитивным) хрен что найдешь: приходится сразу лезть в документы и искать там, никаких тебе разночтений как у ПУМБа и много кого еще, никаких "полная версия тарифов вот тут" как у Альфы, Кредо и много кого еще

про счет для выплат написано тут

счет в евро платный - 1 евр в мес, в долларе - 2 в 6 месяц если нет активности
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:54

  cohan написав:про счет для выплат написано тут

Так це ж той, де вихід у кеш 1% (п.1.2.3). Автор його і сам знайшов. Питання було про поточний, де, як обіцялося, вихід безкоштовний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 01:44

klug
дивіться нижче - 1.3. Поточний рахунок „Для виплат”:
1.3.4. Видача готівки з рахунку Безкоштовно

Тільки чи не домалюють 1% за конвертацію з райфкартки (п.17 https://www.aval.ua/storage/files/tariff-25112020.pdf)???
alibob
 
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