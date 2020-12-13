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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 744745746747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 04:19

  alibob написав:klug
дивіться нижче - 1.3. Поточний рахунок „Для виплат”:
1.3.4. Видача готівки з рахунку Безкоштовно

Тільки чи не домалюють 1% за конвертацію з райфкартки (п.17 https://www.aval.ua/storage/files/tariff-25112020.pdf)???

Дякую. Нарешті розвиднілось. Тарифи на поточні ніби сам Добкін верстав.

Судячи з формулювання, 1% за конвертацію для операцій у ТСО та до обміну валют стосунку не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:00

Взагалі за "вхід" грошей на "поточний рахунок для виплат" треба платити 1%.
Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.
Зняття готівки з рахунку "для виплат" без комісії.
Інший варіант - звичайний рахунок, там зарахування без комісії, але зняття готівкою - комісія 1%.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:20

Re: Райффайзен Банк Аваль

vasyatko написав:Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.

Не стосується. В тарифах вище чітко прописані варіанти безкомісійного входу й покупка валюти один із них, тим більше особисто перевірений.
stryzhko
 
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