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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 04:19
Дякую. Нарешті розвиднілось. Тарифи на поточні ніби сам Добкін верстав.
Судячи з формулювання, 1% за конвертацію для операцій у ТСО та до обміну валют стосунку не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:00
Взагалі за "вхід" грошей на "поточний рахунок для виплат" треба платити 1%.
Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.
Зняття готівки з рахунку "для виплат" без комісії.
Інший варіант - звичайний рахунок, там зарахування без комісії, але зняття готівкою - комісія 1%.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:20
vasyatko написав:Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.
Не стосується. В тарифах вище чітко прописані варіанти безкомісійного входу й покупка валюти один із них, тим більше особисто перевірений.
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