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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 04:19
Дякую. Нарешті розвиднілось. Тарифи на поточні ніби сам Добкін верстав.
Судячи з формулювання, 1% за конвертацію для операцій у ТСО та до обміну валют стосунку не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:00
Взагалі за "вхід" грошей на "поточний рахунок для виплат" треба платити 1%.
Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.
Зняття готівки з рахунку "для виплат" без комісії.
Інший варіант - звичайний рахунок, там зарахування без комісії, але зняття готівкою - комісія 1%.
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vasyatko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:20
vasyatko написав:Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.
Не стосується. В тарифах вище чітко прописані варіанти безкомісійного входу й покупка валюти один із них, тим більше особисто перевірений.
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stryzhko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:32
Дякую. Тоді про всяк випадок нагадаю, що перебування коштів на EUR рахунку платне. В тих самих тарифах сказано - 1EUR/month.
плата утримується на початку періоду, за який надається послуга, кожного місяця наступного робочого дня за днем, який відповідає даті відкриття Карткового рахунку, після першого
зарахування коштів на картковий рахунок, за умови достатності коштів на рахунку
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vasyatko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:36
vasyatko написав: Тоді про всяк випадок нагадаю, що перебування коштів на EUR рахунку платне.
Так, Україна - це вже Європа, де за зберігання ти маєш платити, а не тобі
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stryzhko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:41
vasyatko написав:
чи стосується це конвертації
НЕ стосується,
но Валя до сих пор светит седня 28.20
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:49
clientage написав:но Валя до сих пор светит седня
Ага, і знову далі середини списку серед онлайн банків, як зазвичай.
А на вихідних "помутніння свідомості трапилося" й була лідером з мінімальною продажею по 28.05.
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stryzhko
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