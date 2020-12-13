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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 744745746747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 04:19

  alibob написав:klug
дивіться нижче - 1.3. Поточний рахунок „Для виплат”:
1.3.4. Видача готівки з рахунку Безкоштовно

Тільки чи не домалюють 1% за конвертацію з райфкартки (п.17 https://www.aval.ua/storage/files/tariff-25112020.pdf)???

Дякую. Нарешті розвиднілось. Тарифи на поточні ніби сам Добкін верстав.

Судячи з формулювання, 1% за конвертацію для операцій у ТСО та до обміну валют стосунку не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:00

Взагалі за "вхід" грошей на "поточний рахунок для виплат" треба платити 1%.
Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.
Зняття готівки з рахунку "для виплат" без комісії.
Інший варіант - звичайний рахунок, там зарахування без комісії, але зняття готівкою - комісія 1%.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:20

Re: Райффайзен Банк Аваль

vasyatko написав:Не знаю, чи стосується це конвертації, але SWIFT переказів точно стосується.

Не стосується. В тарифах вище чітко прописані варіанти безкомісійного входу й покупка валюти один із них, тим більше особисто перевірений.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

Дякую. Тоді про всяк випадок нагадаю, що перебування коштів на EUR рахунку платне. В тих самих тарифах сказано - 1EUR/month.
плата утримується на початку періоду, за який надається послуга, кожного місяця наступного робочого дня за днем, який відповідає даті відкриття Карткового рахунку, після першого
зарахування коштів на картковий рахунок, за умови достатності коштів на рахунку
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

vasyatko написав: Тоді про всяк випадок нагадаю, що перебування коштів на EUR рахунку платне.

Так, Україна - це вже Європа, де за зберігання ти маєш платити, а не тобі
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

  vasyatko написав:чи стосується це конвертації

НЕ стосується,
но Валя до сих пор светит седня 28.20 :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

clientage написав:но Валя до сих пор светит седня

Ага, і знову далі середини списку серед онлайн банків, як зазвичай.
А на вихідних "помутніння свідомості трапилося" й була лідером з мінімальною продажею по 28.05.
stryzhko
 
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