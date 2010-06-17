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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 658
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 658
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Как бы да :) но с одной стороны вывод некотрое время не планируется, а комиссия за неактивность счета есть.. как то непривычные мы платить банку за то что там деньги просто лежат :)
igor717
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:12

Re: Райффайзен Банк Аваль

  igor717 написав:деньги просто лежат

Драсте. Их охраняют от дурного глазу. Это -- дорого
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:19

  igor717 написав:А какие есть варианты пополнения счета для выплат в usd, кроме swift, если нет никакой карты банка? В терминале/кешине можно? Безналичные варианты есть какие нибудь?


ну в кассе же, счет можно для хранения долларов юзать - заносить-выносить налом,
просто бесплатного свифта не бывает, выводить доллар на карту Аваля я бы тоже не рисковал
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:24

  artmay написав:Не видно кешбека на бонусом "Ще". Уже неделя прошла с поукпки. Когда их там смотреть? Или не по всем тратам насчитывабтся?
Может кто тыкнет где порядок начислений мо*но глянуть.

Мають бути одразу в стані в "резерві". Але працює це все через ж...
Мені зараховує тільки за розрахунок Мастером, бо Віза рахується в програмі від Фішки. При цьому зараховуються не всі бали, вперше побачив це з Розеткою, коли в один день бонус отримав, в інший ні. Зараз бачу те саме з Сільпо. З урахуванням шаленої суми бонусів до офіційної Валі не звертався, але мабуть таки звернуся при нагоді.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:30

  cohan написав:
  igor717 написав:А какие есть варианты пополнения счета для выплат в usd, кроме swift, если нет никакой карты банка? В терминале/кешине можно? Безналичные варианты есть какие нибудь?


ну в кассе же, счет можно для хранения долларов юзать - заносить-выносить налом,
просто бесплатного свифта не бывает, выводить доллар на карту Аваля я бы тоже не рисковал


TransferWise (с вводом IBAN) не "зайдет"?
justit
 
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