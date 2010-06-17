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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:09
Как бы да
но с одной стороны вывод некотрое время не планируется, а комиссия за неактивность счета есть.. как то непривычные мы платить банку за то что там деньги просто лежат
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igor717
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:12
igor717 написав:
деньги просто лежат
Драсте. Их охраняют от дурного глазу. Это -- дорого
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:19
igor717 написав:
А какие есть варианты пополнения счета для выплат в usd, кроме swift, если нет никакой карты банка? В терминале/кешине можно? Безналичные варианты есть какие нибудь?
ну в кассе же, счет можно для хранения долларов юзать - заносить-выносить налом,
просто бесплатного свифта не бывает, выводить доллар на карту Аваля я бы тоже не рисковал
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cohan
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:24
artmay написав:
Не видно кешбека на бонусом "Ще". Уже неделя прошла с поукпки. Когда их там смотреть? Или не по всем тратам насчитывабтся?
Может кто тыкнет где порядок начислений мо*но глянуть.
Мають бути одразу в стані в "резерві". Але працює це все через ж...
Мені зараховує тільки за розрахунок Мастером, бо Віза рахується в програмі від Фішки. При цьому зараховуються не всі бали, вперше побачив це з Розеткою, коли в один день бонус отримав, в інший ні. Зараз бачу те саме з Сільпо. З урахуванням шаленої суми бонусів до офіційної Валі не звертався, але мабуть таки звернуся при нагоді.
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vasyatko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:30
cohan написав: igor717 написав:
А какие есть варианты пополнения счета для выплат в usd, кроме swift, если нет никакой карты банка? В терминале/кешине можно? Безналичные варианты есть какие нибудь?
ну в кассе же, счет можно для хранения долларов юзать - заносить-выносить налом,
просто бесплатного свифта не бывает, выводить доллар на карту Аваля я бы тоже не рисковал
TransferWise (с вводом IBAN) не "зайдет"?
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justit
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:11
justit написав:
TransferWise
вполне может зайти со всеми комиссиями
igor717 написав:
Безналичные варианты есть какие нибудь?
по украине сэп только в гривнах
swift usd во всем мире с комиссиями
внутри сша своя система переводов ach
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Пон 14 гру, 2020 22:50
wtf
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