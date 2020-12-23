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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:09
Re: Райффайзен Банк Аваль
Как бы да но с одной стороны вывод некотрое время не планируется, а комиссия за неактивность счета есть.. как то непривычные мы платить банку за то что там деньги просто лежат
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:12
Re: Райффайзен Банк Аваль
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:19
ну в кассе же, счет можно для хранения долларов юзать - заносить-выносить налом,
просто бесплатного свифта не бывает, выводить доллар на карту Аваля я бы тоже не рисковал
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:24
Мають бути одразу в стані в "резерві". Але працює це все через ж...
Мені зараховує тільки за розрахунок Мастером, бо Віза рахується в програмі від Фішки. При цьому зараховуються не всі бали, вперше побачив це з Розеткою, коли в один день бонус отримав, в інший ні. Зараз бачу те саме з Сільпо. З урахуванням шаленої суми бонусів до офіційної Валі не звертався, але мабуть таки звернуся при нагоді.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:30
TransferWise (с вводом IBAN) не "зайдет"?
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:11
Re: Райффайзен Банк Аваль
вполне может зайти со всеми комиссиями
по украине сэп только в гривнах
swift usd во всем мире с комиссиями
внутри сша своя система переводов ach
КБ за открытие карты
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:48
6 місяців Преміального сервісу безкоштовно
До 30.12.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до 30.06.2021 року;
2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).
Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням:
Детальні умови:
* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:15
Ссылочка битая.
Вот:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:29
Re: Райффайзен Банк Аваль
Подскажите плз еще по бесплатной райфкарте... Там сказано что пуши бесплатно а смс - 19 грн. Как быть уверенным что у меня только пуши, смс информирование не нужно.
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:38
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