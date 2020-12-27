Переспросить на ГЛ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:15
Переспросить на ГЛ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27
В профілі знайшов це налаштування в мобільному додатку, у десктопній версії профіль на цю тему чистий. У мене там стоїть "PUSH", але повідомлення про зарахування/списання надходять виключно SMS-ками.
І гарантовано отримайте -19 гривен, якщо з налаштуванням не все гаразд.
P.S. Щоправда у мене Райф+, але не думаю, щоб налаштування від цього були б іншими.
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