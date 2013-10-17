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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:15

  maxim2014 написав:Подскажите плз еще по бесплатной райфкарте... Там сказано что пуши бесплатно а смс - 19 грн. Как быть уверенным что у меня только пуши, смс информирование не нужно.

Переспросить на ГЛ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2365
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27

  cohan написав:в профиле смотрите "способ доставки одноразовых паролей"

В профілі знайшов це налаштування в мобільному додатку, у десктопній версії профіль на цю тему чистий. У мене там стоїть "PUSH", але повідомлення про зарахування/списання надходять виключно SMS-ками.

  cohan написав:ну и загоните снимите налом несколько раз денежку - зацЕните

І гарантовано отримайте -19 гривен, якщо з налаштуванням не все гаразд.

P.S. Щоправда у мене Райф+, але не думаю, щоб налаштування від цього були б іншими.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

Нужно снести приложение и установить заново, тогда будут приходить пуши
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1911
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:27

  Boundless написав:Нужно снести приложение и установить заново, тогда будут приходить пуши

Зніс/поставив. Як і раніше пушами приходять паролі. Всі списання виключно SMS-ками.
vasyatko
 
Повідомлень: 300
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Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету? :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 790
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:54

  Son of Sun написав:Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету? :)

https://bit.ly/34wISKo
vitaliy1111
 
Повідомлень: 175
З нами з: 14.01.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:03

  vitaliy1111 написав:
  Son of Sun написав:Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету? :)

https://bit.ly/34wISKo

"* Відкриття фізичною особою пакету послуг «Престиж» за рекомендацією будь-якого діючого Преміум клієнта. Під час оформлення рахунку новому клієнту потрібно повідомити Преміум менеджеру ім’я, прізвище та мобільний номер телефона діючого Преміум клієнта Райффайзен Банку Аваль"
В будь-якому разі, вдячний :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:45

  Son of Sun написав:Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету? :)

Відписав Вам у ПП.
Дзвінка з ГЛ не чекайте, перед святами у них затик - сразу йдіть до відділення.
Майте на увазі, що завтра вони до 12:00 працюють з клієнтами.
Оформлення десь 20 хвилин займе.
На вході сразу кажіть, що до преміум-менеджера (не стіте у черзі) - там черги зазвичай немає.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2365
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:13

Хотелось бы узнать поподробнее по кешбеку Рафкарте+: какие особенности начисления, вывода, попадаются ли интересны категории?
lloydbanksua
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