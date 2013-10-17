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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:15
maxim2014 написав:
Подскажите плз еще по бесплатной райфкарте... Там сказано что пуши бесплатно а смс - 19 грн. Как быть уверенным что у меня только пуши, смс информирование не нужно.
Переспросить на ГЛ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27
cohan написав:
в профиле смотрите "способ доставки одноразовых паролей"
В профілі знайшов це налаштування в мобільному додатку, у десктопній версії профіль на цю тему чистий. У мене там стоїть "PUSH", але повідомлення про зарахування/списання надходять виключно SMS-ками.
cohan написав:
ну и загоните снимите налом несколько раз денежку - зацЕните
І гарантовано отримайте -19 гривен, якщо з налаштуванням не все гаразд.
P.S. Щоправда у мене Райф+, але не думаю, щоб налаштування від цього були б іншими.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:02
Нужно снести приложение и установить заново, тогда будут приходить пуши
.......
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Boundless
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:27
Boundless написав:
Нужно снести приложение и установить заново, тогда будут приходить пуши
Зніс/поставив. Як і раніше пушами приходять паролі. Всі списання виключно SMS-ками.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:41
Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:03
"* Відкриття фізичною особою пакету послуг «Престиж» за рекомендацією будь-якого діючого Преміум клієнта. Під час оформлення рахунку новому клієнту потрібно
повідомити Преміум менеджеру ім’я, прізвище та мобільний номер телефона діючого Преміум клієнта
Райффайзен Банку Аваль"
В будь-якому разі, вдячний
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:45
Відписав Вам у ПП.
Son of Sun написав:
Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету?
Дзвінка з ГЛ не чекайте, перед святами у них затик - сразу йдіть до відділення.
Майте на увазі, що завтра вони до 12:00 працюють з клієнтами.
Оформлення десь 20 хвилин займе.
На вході сразу кажіть, що до преміум-менеджера (не стіте у черзі) - там черги зазвичай немає.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:13
Хотелось бы узнать поподробнее по кешбеку Рафкарте+: какие особенности начисления, вывода, попадаются ли интересны категории?
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