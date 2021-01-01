Переспросить на ГЛ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:15
Переспросить на ГЛ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27
В профілі знайшов це налаштування в мобільному додатку, у десктопній версії профіль на цю тему чистий. У мене там стоїть "PUSH", але повідомлення про зарахування/списання надходять виключно SMS-ками.
І гарантовано отримайте -19 гривен, якщо з налаштуванням не все гаразд.
P.S. Щоправда у мене Райф+, але не думаю, щоб налаштування від цього були б іншими.
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
Нужно снести приложение и установить заново, тогда будут приходить пуши
.......
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:27
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
Хто може дати рекомендацію по Преміум-пакету?
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:54
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:03
"* Відкриття фізичною особою пакету послуг «Престиж» за рекомендацією будь-якого діючого Преміум клієнта. Під час оформлення рахунку новому клієнту потрібно повідомити Преміум менеджеру ім’я, прізвище та мобільний номер телефона діючого Преміум клієнта Райффайзен Банку Аваль"
В будь-якому разі, вдячний
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:45
Відписав Вам у ПП.
Дзвінка з ГЛ не чекайте, перед святами у них затик - сразу йдіть до відділення.
Майте на увазі, що завтра вони до 12:00 працюють з клієнтами.
Оформлення десь 20 хвилин займе.
На вході сразу кажіть, що до преміум-менеджера (не стіте у черзі) - там черги зазвичай немає.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:13
Хотелось бы узнать поподробнее по кешбеку Рафкарте+: какие особенности начисления, вывода, попадаются ли интересны категории?
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:39
консультация дорогой выходит: начисляют на все, включая коммуналь,
но мало на фоне даже Мастекард ревардс
категорий не дождался, растратил 500+ грн, больше - жаба давит спонсировать
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