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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 747748749750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48

cohan Понятно, маркетинг в действии. Овчинка выделки не стоит.
lloydbanksua
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Повідомлень: 383
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:52

  lloydbanksua написав:cohan Понятно, маркетинг в действии. Овчинка выделки не стоит.


да не то слово - вайбер на фин номер ради них поставил (ну с ноября ПУМБ душу греет - ладно), но сколько на него спама словил - не передать: все магазинное шобло, в котором год не покупал (то, в котором покупал - само собой), половина банков и т.п. считают нужным прислать хоть какую-то лабуду, серьезно думаю вынести ПУМБ на отдельный номер и закрыть

причем розетка - удаляешь / отписывашься - пофиг, шлют
(правда, может, после очередного заказа), зла не хватает
cohan
 
Повідомлень: 655
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55

cohan Ну да, Пумба сейчас чуть ли самый интересный кешбек предлагает, в этом месяце у многих банков по категориям особо ничего интересного.
lloydbanksua
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Повідомлень: 383
З нами з: 22.04.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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