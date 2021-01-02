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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 747748749750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48

cohan Понятно, маркетинг в действии. Овчинка выделки не стоит.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:52

  lloydbanksua написав:cohan Понятно, маркетинг в действии. Овчинка выделки не стоит.


да не то слово - вайбер на фин номер ради них поставил (ну с ноября ПУМБ душу греет - ладно), но сколько на него спама словил - не передать: все магазинное шобло, в котором год не покупал (то, в котором покупал - само собой), половина банков и т.п. считают нужным прислать хоть какую-то лабуду, серьезно думаю вынести ПУМБ на отдельный номер и закрыть

причем розетка - удаляешь / отписывашься - пофиг, шлют
(правда, может, после очередного заказа), зла не хватает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55

cohan Ну да, Пумба сейчас чуть ли самый интересный кешбек предлагает, в этом месяце у многих банков по категориям особо ничего интересного.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:15

  cohan написав:да не то слово - вайбер на фин номер ради них поставил (ну с ноября ПУМБ душу греет - ладно), но сколько на него спама словил - не передать: все магазинное шобло, в котором год не покупал (то, в котором покупал - само собой), половина банков и т.п. считают нужным прислать хоть какую-то лабуду, серьезно думаю вынести ПУМБ на отдельный номер и закрыть

причем розетка - удаляешь / отписывашься - пофиг, шлют
(правда, может, после очередного заказа), зла не хватает

Там где-то в настройках есть "Отписаться от бизнес предложений", должно помочь уменьшить поток спама)
Adast
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:25

  Adast написав:Там где-то в настройках есть "Отписаться от бизнес предложений", должно помочь уменьшить поток спама)

Чи ж не знесе це Валю та ПУМБу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

  cohan написав:все магазинное шобло

если телефон на 2 сим для магазинов и непонятных контактов лучше использовать второй вайбер-клон
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:41

  klug написав:
  Adast написав:Там где-то в настройках есть "Отписаться от бизнес предложений", должно помочь уменьшить поток спама)

Чи ж не знесе це Валю та ПУМБу?

Отчёт о кэшбеке от ПУМБа продолжает приходить.
Adast
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