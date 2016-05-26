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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48
cohan Понятно, маркетинг в действии. Овчинка выделки не стоит.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:52
lloydbanksua написав:cohan
Понятно, маркетинг в действии. Овчинка выделки не стоит.
да не то слово - вайбер на фин номер ради них поставил (ну с ноября ПУМБ душу греет - ладно), но сколько на него спама словил - не передать: все магазинное шобло, в котором год не покупал (то, в котором покупал - само собой), половина банков и т.п. считают нужным прислать хоть какую-то лабуду, серьезно думаю вынести ПУМБ на отдельный номер и закрыть
причем розетка - удаляешь / отписывашься - пофиг, шлют
(правда, может, после очередного заказа), зла не хватает
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cohan
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55
cohan Ну да, Пумба сейчас чуть ли самый интересный кешбек предлагает, в этом месяце у многих банков по категориям особо ничего интересного.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:15
cohan написав:
да не то слово - вайбер на фин номер ради них поставил (ну с ноября ПУМБ душу греет - ладно), но сколько на него спама словил - не передать: все магазинное шобло, в котором год не покупал (то, в котором покупал - само собой), половина банков и т.п. считают нужным прислать хоть какую-то лабуду, серьезно думаю вынести ПУМБ на отдельный номер и закрыть
причем розетка - удаляешь / отписывашься - пофиг, шлют
(правда, может, после очередного заказа), зла не хватает
Там где-то в настройках есть "Отписаться от бизнес предложений", должно помочь уменьшить поток спама)
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Adast
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:25
Adast написав:
Там где-то в настройках есть "Отписаться от бизнес предложений", должно помочь уменьшить поток спама)
Чи ж не знесе це Валю та ПУМБу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:42
cohan написав:
все магазинное шобло
если телефон на 2 сим для магазинов и непонятных контактов лучше использовать второй вайбер-клон
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:41
klug написав: Adast написав:
Там где-то в настройках есть "Отписаться от бизнес предложений", должно помочь уменьшить поток спама)
Чи ж не знесе це Валю та ПУМБу?
Отчёт о кэшбеке от ПУМБа продолжает приходить.
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Adast
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:39
klug написав:
Чи ж не знесе це Валю та ПУМБу?
Нет
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:43
Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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