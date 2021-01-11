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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 748749750751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:34

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Anadonta написав:Программы "ЩЕ!"

Подключается по звонку на ГЛ с фин.номера.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:33

ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:47

  Anadonta написав:ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...


Позвонил в поддержку Райффайзен Онлайн - говорят, что решение вопроса займет пару дней... :shock:
Или нужно звонить на 0 800 500500, 044 4908888?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

Anadonta написав:
  Anadonta написав:ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...


Позвонил в поддержку Райффайзен Онлайн - говорят, что решение вопроса займет пару дней... :shock:
Или нужно звонить на 0 800 500500, 044 4908888?
Мой вам совет - игнорируйте сообщения от этого юзера. Сам не раз вёлся на его «очень полезные» советы и каждый раз это была 100% ложь.
Ему нужно просто засветить свои рефералки и все. Уже его и банили, но не помогло.

Сам не пользуюсь Ще от Райфа, поэтому рекомендую подождать пока прочитают те, кто имеет с ними дело.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:50

unknownurl

Заявку оставил, буду ждать решения...
Anadonta
 
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