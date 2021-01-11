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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:34
Anadonta написав:
Программы "ЩЕ!"
Подключается по звонку на ГЛ с фин.номера.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 12 січ, 2021 08:33
ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...
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Додано: Вів 12 січ, 2021 08:47
Anadonta написав:ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...
Позвонил в поддержку Райффайзен Онлайн - говорят, что решение вопроса займет пару дней...
Или нужно звонить на 0 800 500500, 044 4908888?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:31
Anadonta написав: Anadonta написав:ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...
Позвонил в поддержку Райффайзен Онлайн - говорят, что решение вопроса займет пару дней...
Или нужно звонить на 0 800 500500, 044 4908888?
Мой вам совет - игнорируйте сообщения от этого юзера. Сам не раз вёлся на его «очень полезные» советы и каждый раз это была 100% ложь.
Ему нужно просто засветить свои рефералки и все. Уже его и банили, но не помогло.
Сам не пользуюсь Ще от Райфа, поэтому рекомендую подождать пока прочитают те, кто имеет с ними дело.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:50
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Заявку оставил, буду ждать решения...
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