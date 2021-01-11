Подключается по звонку на ГЛ с фин.номера.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:34
Re: Райффайзен Банк Аваль
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 12 січ, 2021 08:33
ukrprom2014
Спасибо, попробую. А то поддержка в чате что-то немного "тупит"...
Додано: Вів 12 січ, 2021 08:47
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:31
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мой вам совет - игнорируйте сообщения от этого юзера. Сам не раз вёлся на его «очень полезные» советы и каждый раз это была 100% ложь.
Ему нужно просто засветить свои рефералки и все. Уже его и банили, но не помогло.
Сам не пользуюсь Ще от Райфа, поэтому рекомендую подождать пока прочитают те, кто имеет с ними дело.
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:40
Погашение кредитки в другом банке, наверное, не считается, только по родной? Она же дубовая)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вчера вечером попробовал пополнить райфкарту на ~20к через райфайзенонлайн (мобильный). По факту это обыкновенный п2п. Платеж создался, и даже запросили авторизацию по карте донору, но платеж так и завис в статусе "на обработке". Сегодня позвонил в КЦ и после 30 минут разбирательств и попыток угадать что-же может быть не так они все-же родили что есть лимит на пополнение через п2п в 14990 грн. Говорят по СЕПу можно загонять сколько хо. Но как-то это все звучало не оч уверено. В связи с этим вопрос сторожилам: меня верно проинформировали, или есть может еще какие-нить нюансы?
Про залипшую операцию - сказали что статус обновляется у них по средам и завтра вроде она отмаркикуется как неудачная.
ЗЫ это у них весь КЦ такой дубовый, или премиум более проворный?
ЗЫЫ на удивление, за все попытки им дозвониться - трубку брали довольно быстро.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
ну конечно, токо родной, только через родной ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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