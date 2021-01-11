Додано: Вів 12 січ, 2021 12:50

Вчера вечером попробовал пополнить райфкарту на ~20к через райфайзенонлайн (мобильный). По факту это обыкновенный п2п. Платеж создался, и даже запросили авторизацию по карте донору, но платеж так и завис в статусе "на обработке". Сегодня позвонил в КЦ и после 30 минут разбирательств и попыток угадать что-же может быть не так они все-же родили что есть лимит на пополнение через п2п в 14990 грн. Говорят по СЕПу можно загонять сколько хо. Но как-то это все звучало не оч уверено. В связи с этим вопрос сторожилам: меня верно проинформировали, или есть может еще какие-нить нюансы?

Про залипшую операцию - сказали что статус обновляется у них по средам и завтра вроде она отмаркикуется как неудачная.

ЗЫ это у них весь КЦ такой дубовый, или премиум более проворный?

ЗЫЫ на удивление, за все попытки им дозвониться - трубку брали довольно быстро.