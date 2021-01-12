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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:03
Anadontaда, гарячка оказался ваш единственный путь)
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Ромасик
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:43
maxim2014 написав:
Вчера вечером попробовал пополнить райфкарту на ~20к через райфайзенонлайн (мобильный). По факту это обыкновенный п2п. Платеж создался, и даже запросили авторизацию по карте донору, но платеж так и завис в статусе "на обработке". Сегодня позвонил в КЦ и после 30 минут разбирательств и попыток угадать что-же может быть не так они все-же родили что есть лимит на пополнение через п2п в 14990 грн. Говорят по СЕПу можно загонять сколько хо. Но как-то это все звучало не оч уверено. В связи с этим вопрос сторожилам: меня верно проинформировали, или есть может еще какие-нить нюансы?
Про залипшую операцию - сказали что статус обновляется у них по средам и завтра вроде она отмаркикуется как неудачная.
ЗЫ это у них весь КЦ такой дубовый, или премиум более проворный?
ЗЫЫ на удивление, за все попытки им дозвониться - трубку брали довольно быстро.
Хм... похоже что лимит в ~15к это не в день... Пробую сегодня пополнить (притом пробовал даже всего на 100 грн) и операция все так-же залипает... Может это лимит в месяц?
И кстати, первая залипшая операция перешла в статус "неуспешна", но вот операция которую вчера вечером пробовал совершить - так и висит "в обработке". Видимо единственный способ пополнять на большие суммы это СЕП. Хм... как-то не совсем огонь... Есть какой-то способ заставить ГЛ запилить багрепорт?
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maxim2014
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:48
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klug
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