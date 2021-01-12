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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 749750751752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:03

Anadontaда, гарячка оказался ваш единственный путь)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:43

  maxim2014 написав:Вчера вечером попробовал пополнить райфкарту на ~20к через райфайзенонлайн (мобильный). По факту это обыкновенный п2п. Платеж создался, и даже запросили авторизацию по карте донору, но платеж так и завис в статусе "на обработке". Сегодня позвонил в КЦ и после 30 минут разбирательств и попыток угадать что-же может быть не так они все-же родили что есть лимит на пополнение через п2п в 14990 грн. Говорят по СЕПу можно загонять сколько хо. Но как-то это все звучало не оч уверено. В связи с этим вопрос сторожилам: меня верно проинформировали, или есть может еще какие-нить нюансы?
Про залипшую операцию - сказали что статус обновляется у них по средам и завтра вроде она отмаркикуется как неудачная.
ЗЫ это у них весь КЦ такой дубовый, или премиум более проворный?
ЗЫЫ на удивление, за все попытки им дозвониться - трубку брали довольно быстро.

Хм... похоже что лимит в ~15к это не в день... Пробую сегодня пополнить (притом пробовал даже всего на 100 грн) и операция все так-же залипает... Может это лимит в месяц?

И кстати, первая залипшая операция перешла в статус "неуспешна", но вот операция которую вчера вечером пробовал совершить - так и висит "в обработке". Видимо единственный способ пополнять на большие суммы это СЕП. Хм... как-то не совсем огонь... Есть какой-то способ заставить ГЛ запилить багрепорт?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:48

maxim2014, а де вы пополняете?
https://www.aval.ua/onlajn-platezhi
https://secure.platononline.com/payment ... T2FTWD6VF8
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
и при в ходе в апликуху есть р2р-пополняшка
и везде про лимиты все написано...
Може то с новой картой глюки какие
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 749750751752
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