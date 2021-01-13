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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:03
Anadontaда, гарячка оказался ваш единственный путь)
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:43
Хм... похоже что лимит в ~15к это не в день... Пробую сегодня пополнить (притом пробовал даже всего на 100 грн) и операция все так-же залипает... Может это лимит в месяц?
И кстати, первая залипшая операция перешла в статус "неуспешна", но вот операция которую вчера вечером пробовал совершить - так и висит "в обработке". Видимо единственный способ пополнять на большие суммы это СЕП. Хм... как-то не совсем огонь... Есть какой-то способ заставить ГЛ запилить багрепорт?
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:48
maxim2014, а де вы пополняете?
и при в ходе в апликуху есть р2р-пополняшка
и везде про лимиты все написано...
Може то с новой картой глюки какие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:14
clientage пополнять пробовал в мобильном приложении и через сайт. Запрос на авторизацию платежа они отправляют в банк донор (укрсиб) но, дальше все так и останавливается.
ЗЫ карта в бомжтарифе (райфкарта, которая без плюса), может в премиуме и нет таких глупостей - хз
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:23
А мож сменить браузер?
То небойсь 3д-сек под Хромом не фурычит
Юзайте Файрфокс
И у Сибаса все через жо... АйПэй ходит, тоже еще глючная сис-ма
Т̶о̶л̶к̶н̶и̶т̶е̶ ̶с̶ ̶С̶и̶б̶а̶с̶а̶ ̶н̶а̶ ̶Р̶а̶й̶ф̶+̶,̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶п̶р̶о̶в̶о̶д̶к̶а̶ ̶б̶у̶д̶е̶т̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶+̶1̶д̶н̶ ̶
нее, сорри, эт дорого
С Сибаса нуна СЭПом слать!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:51
clientage
да дело ж не в браузере... в мобильном приложении то-же ж не пашет. Подтверждение перевода проходит норм, а вот дальше Аваль просто не списывает деньги и как я уже писал выше - КЦ ссылается на какой-то лимит п2п пополнений который должен быть "суточным", но по факту на следующий день и даже через день все-равно не дает пополнять %)
Додано: Чет 14 січ, 2021 03:31
Ще
Добрый день!
Интересует индивидуальный опыт...
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Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
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