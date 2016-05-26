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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:29
У всіх ОТП паролі сприймаються і гроші бігають?
Спробував з мобільного, PUSH з OTP приходить в додаток і він висить поки час не мине. Зайшов з компа, ввів OTP отриманий через SMS і за 2 хвилини чекання
"Упсс... Ваш запит зіткнувся з непередбаченою помилкою, але ми вже працюємо над її виправленням."
P.S. Нарешті хоч появилося "Сервіс тимчасово недоступний".
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vasyatko
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:00
zhestokiy_kachok написав:
Кому-то приходят на Viber предложения с повышенными категориями по программе "Ще"? (до 20% кеш-бек)
Кто-то получил 20% по какой-то категории?
слышал у кого-то было предложение типа с 3 до 4 утра делать покупки в супермаркете через пос-терминал от 200 грн.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:14
Предполагаю, что предложения приходят только тем клиентам, которые делают хоть какие-то покупки по карте за 0,5%. У меня таких с момента получения карты в августе нет, а значит и предложений с 20% не было ни разу.
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Vorlon
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