У всіх ОТП паролі сприймаються і гроші бігають? Спробував з мобільного, PUSH з OTP приходить в додаток і він висить поки час не мине. Зайшов з компа, ввів OTP отриманий через SMS і за 2 хвилини чекання "Упсс... Ваш запит зіткнувся з непередбаченою помилкою, але ми вже працюємо над її виправленням."
P.S. Нарешті хоч появилося "Сервіс тимчасово недоступний".
Предполагаю, что предложения приходят только тем клиентам, которые делают хоть какие-то покупки по карте за 0,5%. У меня таких с момента получения карты в августе нет, а значит и предложений с 20% не было ни разу.
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