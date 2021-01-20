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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:29

У всіх ОТП паролі сприймаються і гроші бігають?
Спробував з мобільного, PUSH з OTP приходить в додаток і він висить поки час не мине. Зайшов з компа, ввів OTP отриманий через SMS і за 2 хвилини чекання
"Упсс... Ваш запит зіткнувся з непередбаченою помилкою, але ми вже працюємо над її виправленням."

P.S. Нарешті хоч появилося "Сервіс тимчасово недоступний".
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:00

  zhestokiy_kachok написав:Кому-то приходят на Viber предложения с повышенными категориями по программе "Ще"? (до 20% кеш-бек)
Кто-то получил 20% по какой-то категории?

слышал у кого-то было предложение типа с 3 до 4 утра делать покупки в супермаркете через пос-терминал от 200 грн.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:14

Предполагаю, что предложения приходят только тем клиентам, которые делают хоть какие-то покупки по карте за 0,5%. У меня таких с момента получения карты в августе нет, а значит и предложений с 20% не было ни разу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:52

  zhestokiy_kachok написав:Добрый день!

Интересует индивидуальный опыт...
Кому-то приходят на Viber предложения с повышенными категориями по программе "Ще"? (до 20% кеш-бек)
Кто-то получил 20% по какой-то категории?


рекомендую изучить правила и анамнез лотереи, особенно анамнез,
очевидно что тут все для своих

хотя может на низком старте где-то кешбек программа и ждет сидит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:52

  clientage написав:стебутся
кому нужны ихние 0.5%, да с дебетки
хай завлекают своей 20%, ну хотя бы на цветы :) :)

Лучше 20% на книги :lol:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:01

Re: Райффайзен Банк Аваль

Выбирайте любимые склоны и трассы: с 30 декабря 2020 по 31 марта 2021 покупайте билеты на подъемник и возвращайте до 50% стоимости ски-пасса благодаря вашей премиальной карте Visa!
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... kovel.html
Размер кешбэка:
30% от стоимости SkiPass, который был приобретен с картой Visa Platinum, но не более чем 1 000,00 грн.
40% от стоимости SkiPass, который был приобретен с картой Visa Signature, но не более 1 250,00 грн.
50% от стоимости SkiPass, который был приобретен с картой Visa Infinite, но не более 1 500,00 грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ахтунг! У райфа сегодня проблемы с зачислением сеп-платежей, проводка есть, а баланс не меняется, о проблеме в банке знают, но решать не спешат.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:28

Всем доброго дня!
Вопросик по Программе "ЩЕ!".
Помимо основного бонуса (0.5%) начислили еще и экстрабонус в размере 1% - где-то можно почитать о том, что это и за что начисляется? Или это такой себе приветственный бонус за первые транзакции?
И еще - хоть кто-то выводил средства на счет? Я пока вижу, что обмен бонусов временно недоступен. Ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:23

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Anadonta написав:экстрабонус


почитать тут
https://www.aval.ua/storage/files/pravila-24102020.pdf
в общем, вы второй человек на форуме, у кого хоть что-то отличается от 0,5%

и, возможно, именно вы приоткрыли всю прокисшую начинку этой маркетинговой задумки - прОценты выше 0,5% будут начисляться только по решениям и задумкам организаторов программы, никаких четких условий - синорылоганьба короче
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Хтось користується кредиткою для підприємців? Щойно прилетіло:
https://www.aval.ua/biznesu/klub-moj-bi ... paign=5698
P.S. карткою не користувався майже 6 місяців.
Пансер
 
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