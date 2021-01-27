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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:41
Предложение годное, 10% Кб на все, максимум 500грн.
Но если Вы не клиент банка, то эту карту в "период карантина" они не откроют.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:12
могут же, когда хотят
хоть и небольшой геморройчик по налогоучету такого
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cohan
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Чет 28 січ, 2021 12:45
Sanio
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