RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 659
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:41

  Пансер написав:Хтось користується кредиткою для підприємців? Щойно прилетіло:
https://www.aval.ua/biznesu/klub-moj-bi ... paign=5698
P.S. карткою не користувався майже 6 місяців.

Предложение годное, 10% Кб на все, максимум 500грн.
Но если Вы не клиент банка, то эту карту в "период карантина" они не откроют.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:12

  Пансер написав:Хтось користується кредиткою для підприємців? Щойно прилетіло:
https://www.aval.ua/biznesu/klub-moj-bi ... paign=5698
P.S. карткою не користувався майже 6 місяців.


могут же, когда хотят
хоть и небольшой геморройчик по налогоучету такого
cohan
 
Повідомлень: 802
З нами з: 27.09.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

Пришли 500грн. за шаровые Сигнатуры, открытые в конце декабря.
Зображення
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

Як правильно зробити через онлайн погашення своєї кредитки з Райф+, щоби зарахувалося в необхідний об`єм операцій.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 16.02.17
Подякував: 319 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:13

  Кочевник написав:Як правильно зробити через онлайн погашення своєї кредитки з Райф+, щоби зарахувалося в необхідний об`єм операцій.

Перевод в ИБ с Райф+ на кредитку по номеру счета (не карты), не менее 2000грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33547
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:25

  clientage написав:
  Кочевник написав:Як правильно зробити через онлайн погашення своєї кредитки з Райф+, щоби зарахувалося в необхідний об`єм операцій.

Перевод в ИБ с Райф+ на кредитку по номеру счета (не карты), не менее 2000грн

А вот не факт, перекази по реквізитам на інші банки у мене не враховуються, лише покупки.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 22.05.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:26

  Eldarien написав:
  clientage написав:
  Кочевник написав:Як правильно зробити через онлайн погашення своєї кредитки з Райф+, щоби зарахувалося в необхідний об`єм операцій.

Перевод в ИБ с Райф+ на кредитку по номеру счета (не карты), не менее 2000грн

А вот не факт, перекази по реквізитам на інші банки у мене не враховуються, лише покупки.

А эти переводы здеся не причем! Учите матчасть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33547
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:40

clientageномер рахунку внутрішній, що починається на 1504***** ?
Кочевник
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 16.02.17
Подякував: 319 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:00

  Кочевник написав:clientageномер рахунку внутрішній, що починається на 1504***** ?

Нее, его вааще не нуна указывать руцями! Просто выбрать правильный ярлычек при внутрибанковском переводе. Он даже, кажись, по умолчанию выставлен :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33547
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 751752753754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, MASolomko, rollo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9268, 9269, 9270
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92696 11067961
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 12:35
MASolomko
Банк Січ 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
356 77355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 12:20
greenozon
А-Банк 1 ... 1854, 1855, 1856
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18558 2625509
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 12:16
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92697)
29.01.2021 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.