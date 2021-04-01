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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 768769770771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 00:21

  Ромасик написав:
  cohan написав:войдет в комплект:
1) с лимитом от УкрСиба - Ашан
2) Аваль - АТБ
3) Восток - Сильпо

4) ЕКО - Альфа, +епік, фокстрот

Будуть видавати картку в Києві - мабуть, візьму "Райф" для колекції (хоча до місцевого "атб" йти трохи далеченько і незручно). А "Еко" в моєму районі взагалі не знаю, де - тому ця "альфа" навіть для колекції не цікава 8)
AleksD
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:20

  readrend написав:Цікава історія
Клієнт відправив гроші з додатку Райф по реквізитам в Приватбанк, вказавши ЄДРПОУ банку Приват замість ЄДРПОУ ТОВ "1"
Пройшло 3 банківські дні - грошей нема в ПБ і не повернулись в Райф. Де гроші - невідомо.
Менеджер Привату нічого не бачить, каже хай клієнт звертається до Райф і взагалі ми з фізиками не працюєм, бо ми юр особа. Через пару днів - хай клієнт (фіз особа) завітає в будь-яке відділення Привату і запитає де гроші...одним словом "сервіс"
Менеджер Райфу каже (тільки клієнту), що гроші в Приваті. Плюс платіж був через додаток, коректування застосувати неможливо.
Куди звертатися?

Деньги вернутся однозначно на 4-й день в Райф, ждите
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:30

Re: Райффайзен Банк Аваль

продолжается накидывание баллов по Ще непойми за что без всякой логики (
я, конечно, рад, но... у всех так?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:54

  cohan написав:продолжается накидывание баллов по Ще непойми за что без всякой логики (
я, конечно, рад, но... у всех так?

Ну даа, за любую ж оплату (не перевод) -- живем 8)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:46

"Накидывание "закончилось, а вот вывод накопленных бонусов второй день не работает "повторите позже, мы работаем над восстановлением системы"
Tat_888
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