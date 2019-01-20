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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 00:21
Ромасик написав: cohan написав:
войдет в комплект:
1) с лимитом от УкрСиба - Ашан
2) Аваль - АТБ
3) Восток - Сильпо
4) ЕКО - Альфа, +епік, фокстрот
Будуть видавати картку в Києві - мабуть, візьму "Райф" для колекції (хоча до місцевого "атб" йти трохи далеченько і незручно). А "Еко" в моєму районі взагалі не знаю, де - тому ця "альфа" навіть для колекції не цікава
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Додано: Сер 31 бер, 2021 08:20
readrend написав:
Цікава історія
Клієнт відправив гроші з додатку Райф по реквізитам в Приватбанк, вказавши ЄДРПОУ банку Приват замість ЄДРПОУ ТОВ "1"
Пройшло 3 банківські дні - грошей нема в ПБ і не повернулись в Райф. Де гроші - невідомо.
Менеджер Привату нічого не бачить, каже хай клієнт звертається до Райф і взагалі ми з фізиками не працюєм, бо ми юр особа. Через пару днів - хай клієнт (фіз особа) завітає в будь-яке відділення Привату і запитає де гроші...одним словом "сервіс"
Менеджер Райфу каже (тільки клієнту), що гроші в Приваті. Плюс платіж був через додаток, коректування застосувати неможливо.
Куди звертатися?
Деньги вернутся однозначно на 4-й день в Райф, ждите
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:30
продолжается накидывание баллов по Ще непойми за что без всякой логики (
я, конечно, рад, но... у всех так?
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cohan
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:54
cohan написав:
продолжается накидывание баллов по Ще непойми за что без всякой логики (
я, конечно, рад, но... у всех так?
Ну даа, за любую ж оплату (не перевод) -- живем
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clientage
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:46
"Накидывание "закончилось, а вот вывод накопленных бонусов второй день не работает "повторите позже, мы работаем над восстановлением системы"
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Tat_888
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:49
Tat_888 написав:
"Накидывание "закончилось, а вот вывод накопленных бонусов второй день не работает "повторите позже, мы работаем над восстановлением системы"
аналогично
думаю - еще и отнимут ))
"оЩЕблись"
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:18
Ну да, аббаки пока свои ремонтируют, райф-счетоводы
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clientage
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:44
Tat_888 написав:
"Накидывание "закончилось, а вот вывод накопленных бонусов второй день не работает "повторите позже, мы работаем над восстановлением системы"
утром 31.03 успел вывести донакинутые Ще)
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VetalUA
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:11
Сегодня посещая местное АТБ - в аккурат за кассами увидел столик с плакатом и женщину бальзаковского возраста в расцветках Вали. "Торговала" мгновенками. Бойкой торговля не была - кроме одного сотрудника никто особо на нее не обращал внимания, поэтому я немного расспросил что да как. Сказала, что сломался ее выданный телепон, коим она сканировала пасапорте и РНОКПП, и поэтому она просто пока торгует лицом. Но вот когда все заработает - велкам с пасапорте и РНОКПП - за 15 минут обещала обратить в адепты секты Райфа на энту бесплатную ко-бренд карту с АТб. Записала телефон, сказала как только все наладиЦЦа наберет. По условиям самой карты - было видно что плавает, сама она Г- или эппл-пэями не пользуеЦЦа поэтому не может сказать будет ли скидка при оплате токеном. На вопрос а пополнение по р2р бесплатно - ответила, что не знает точно, но ей говорили что с Мони вроде бесплатно. В общем уже не только Днепр, но еще и как минимум один город ЮВУ "обращает в адепты". Только вот телепона, сабака, пламалася
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Flamingo
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:34
Flamingo написав:
Сегодня посещая местное АТБ - в аккурат за кассами увидел столик с плакатом и женщину бальзаковского возраста в расцветках Вали. "Торговала" мгновенками. Бойкой торговля не была - кроме одного сотрудника никто особо на нее не обращал внимания, поэтому я немного расспросил что да как. Сказала, что сломался ее выданный телепон, коим она сканировала пасапорте и РНОКПП, и поэтому она просто пока торгует лицом. Но вот когда все заработает - велкам с пасапорте и РНОКПП - за 15 минут обещала обратить в адепты секты Райфа на энту бесплатную ко-бренд карту с АТб. Записала телефон, сказала как только все наладиЦЦа наберет. По условиям самой карты - было видно что плавает, сама она Г- или эппл-пэями не пользуеЦЦа поэтому не может сказать будет ли скидка при оплате токеном. На вопрос а пополнение по р2р бесплатно - ответила, что не знает точно, но ей говорили что с Мони вроде бесплатно. В общем уже не только Днепр, но еще и как минимум один город ЮВУ "обращает в адепты". Только вот телепона, сабака, пламалася
а АТБ премиум или обычное? ) в Киев, наверно, в последнюю очередь придет
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cohan
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