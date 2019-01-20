Додано: Суб 03 кві, 2021 14:57

То которое черное. Мадам только что перезвонила и сказала что все у нее уже работает. Иду сдаватьсяUpd. Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться. И да если ФОП - сразу говорят - открываться надо в отделении. Безработным можно и на месте. Подписанные тобой доки на руки не дают -потому как они не подписаны никем от Вали. Чтобы их получить надо все равно подойти в отделение. Такое оно дистанционное открытие карт от Вали...