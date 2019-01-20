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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:57

То которое черное. Мадам только что перезвонила и сказала что все у нее уже работает. Иду сдаваться ;)

Upd. Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться. И да если ФОП - сразу говорят - открываться надо в отделении. Безработным можно и на месте. Подписанные тобой доки на руки не дают -потому как они не подписаны никем от Вали. Чтобы их получить надо все равно подойти в отделение. Такое оно дистанционное открытие карт от Вали ;)...
Flamingo
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  #<1 ... 769770771772
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