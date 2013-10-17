То которое черное. Мадам только что перезвонила и сказала что все у нее уже работает. Иду сдаваться
Upd. Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться. И да если ФОП - сразу говорят - открываться надо в отделении. Безработным можно и на месте. Подписанные тобой доки на руки не дают -потому как они не подписаны никем от Вали. Чтобы их получить надо все равно подойти в отделение. Такое оно дистанционное открытие карт от Вали ...
Flamingo написав:Сегодня посещая местное АТБ - в аккурат за кассами увидел столик с плакатом и женщину бальзаковского возраста в расцветках Вали. "Торговала" мгновенками. Бойкой торговля не была - кроме одного сотрудника никто особо на нее не обращал внимания, поэтому я немного расспросил что да как. Сказала, что сломался ее выданный телепон, коим она сканировала пасапорте и РНОКПП, и поэтому она просто пока торгует лицом. Но вот когда все заработает - велкам с пасапорте и РНОКПП - за 15 минут обещала обратить в адепты секты Райфа на энту бесплатную ко-бренд карту с АТб. Записала телефон, сказала как только все наладиЦЦа наберет. По условиям самой карты - было видно что плавает, сама она Г- или эппл-пэями не пользуеЦЦа поэтому не может сказать будет ли скидка при оплате токеном. На вопрос а пополнение по р2р бесплатно - ответила, что не знает точно, но ей говорили что с Мони вроде бесплатно. В общем уже не только Днепр, но еще и как минимум один город ЮВУ "обращает в адепты". Только вот телепона, сабака, пламалася
а АТБ премиум или обычное? ) в Киев, наверно, в последнюю очередь придет
Прошу прощения за оффтоп. Но АТБ "премиум" звучит как "Запорожец премиум". АТБ-самая дешёвая сеть супермаркетов для людей с небольшими доходами. Там нет, и не может быть никакого премиума. Пардон.