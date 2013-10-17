То которое черное. Мадам только что перезвонила и сказала что все у нее уже работает. Иду сдаваться
Upd. Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться. И да если ФОП - сразу говорят - открываться надо в отделении. Безработным можно и на месте. Подписанные тобой доки на руки не дают -потому как они не подписаны никем от Вали. Чтобы их получить надо все равно подойти в отделение. Такое оно дистанционное открытие карт от Вали ...
Flamingo написав:Сегодня посещая местное АТБ - в аккурат за кассами увидел столик с плакатом и женщину бальзаковского возраста в расцветках Вали. "Торговала" мгновенками. Бойкой торговля не была - кроме одного сотрудника никто особо на нее не обращал внимания, поэтому я немного расспросил что да как. Сказала, что сломался ее выданный телепон, коим она сканировала пасапорте и РНОКПП, и поэтому она просто пока торгует лицом. Но вот когда все заработает - велкам с пасапорте и РНОКПП - за 15 минут обещала обратить в адепты секты Райфа на энту бесплатную ко-бренд карту с АТб. Записала телефон, сказала как только все наладиЦЦа наберет. По условиям самой карты - было видно что плавает, сама она Г- или эппл-пэями не пользуеЦЦа поэтому не может сказать будет ли скидка при оплате токеном. На вопрос а пополнение по р2р бесплатно - ответила, что не знает точно, но ей говорили что с Мони вроде бесплатно. В общем уже не только Днепр, но еще и как минимум один город ЮВУ "обращает в адепты". Только вот телепона, сабака, пламалася
а АТБ премиум или обычное? ) в Киев, наверно, в последнюю очередь придет
Прошу прощения за оффтоп. Но АТБ "премиум" звучит как "Запорожец премиум". АТБ-самая дешёвая сеть супермаркетов для людей с небольшими доходами. Там нет, и не может быть никакого премиума. Пардон.
Около 5 лет суммарно пользовался услугами Аваль, был и депозит на 300к, который успешно отработал. А сегодня пытался оплатить на заправке за кофе и опа - карта заблокирована, пробую зайти в онлайн - доступа нет, заблокировано. Звоню на горячую линию, выясняюю в чем причина, в ответ - не целевое использование счетов. Естественно подробностей не говорят. Оплачивал покупки на olx, супермаркеты, ничего особенного. Вот так, пишу просто как предупреждение для других. В понедельник теперь надо идти в банк закрывать счета.
readrend написав:Цікава історія Клієнт відправив гроші з додатку Райф по реквізитам в Приватбанк, вказавши ЄДРПОУ банку Приват замість ЄДРПОУ ТОВ "1" Пройшло 3 банківські дні - грошей нема в ПБ і не повернулись в Райф. Де гроші - невідомо. Менеджер Привату нічого не бачить, каже хай клієнт звертається до Райф і взагалі ми з фізиками не працюєм, бо ми юр особа. Через пару днів - хай клієнт (фіз особа) завітає в будь-яке відділення Привату і запитає де гроші...одним словом "сервіс" Менеджер Райфу каже (тільки клієнту), що гроші в Приваті. Плюс платіж був через додаток, коректування застосувати неможливо. Куди звертатися?
Деньги вернутся однозначно на 4-й день в Райф, ждите
У меня была аналогичная история, только я из Укргаза на Конкорд отправил. На 4-й день ничего не вернулось. Жду "на 10-й день", так сказали в Конкорде...
DONALD написав:Прошу прощения за оффтоп. Но АТБ "премиум" звучит как "Запорожец премиум". АТБ-самая дешёвая сеть супермаркетов для людей с небольшими доходами. Там нет, и не может быть никакого премиума. Пардон.
почему это? премиум в сравнении с остальными АТБ и вроде есть мелкие маркеты еще дешевле, типа настоящие дискаунтеры
Искатель написав:На 4-й день ничего не вернулось. Жду "на 10-й день", так сказали в Конкорде...
4-й робочий день.
Flamingo написав:Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться.
Так принцип який: каса в момент проведення оплати зчитує з терміналу номер картки і за ним визначає її ТП, після чого в реальному часі змінює суму до списання, чи все ж на картці просто є штрих-код, який треба сканувати, як у всіх інших мережах? Може там і активувати нічого не потрібно, а можна сканувати Валю і платит більш вигідними картками (як у Ашані)?