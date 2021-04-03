Flamingo написав:

Сегодня посещая местное АТБ - в аккурат за кассами увидел столик с плакатом и женщину бальзаковского возраста в расцветках Вали. "Торговала" мгновенками. Бойкой торговля не была - кроме одного сотрудника никто особо на нее не обращал внимания, поэтому я немного расспросил что да как. Сказала, что сломался ее выданный телепон, коим она сканировала пасапорте и РНОКПП, и поэтому она просто пока торгует лицом. Но вот когда все заработает - велкам с пасапорте и РНОКПП - за 15 минут обещала обратить в адепты секты Райфа на энту бесплатную ко-бренд карту с АТб. Записала телефон, сказала как только все наладиЦЦа наберет. По условиям самой карты - было видно что плавает, сама она Г- или эппл-пэями не пользуеЦЦа поэтому не может сказать будет ли скидка при оплате токеном. На вопрос а пополнение по р2р бесплатно - ответила, что не знает точно, но ей говорили что с Мони вроде бесплатно. В общем уже не только Днепр, но еще и как минимум один город ЮВУ "обращает в адепты". Только вот телепона, сабака, пламалася