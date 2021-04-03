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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:57

То которое черное. Мадам только что перезвонила и сказала что все у нее уже работает. Иду сдаваться ;)

Upd. Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться. И да если ФОП - сразу говорят - открываться надо в отделении. Безработным можно и на месте. Подписанные тобой доки на руки не дают -потому как они не подписаны никем от Вали. Чтобы их получить надо все равно подойти в отделение. Такое оно дистанционное открытие карт от Вали ;)...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:02

  Flamingo написав:То которое черное. Мадам только что перезвонила и сказала что все у нее уже работает. Иду сдаваться ;)


ага, элитное
ну погуляем по карантину в отделение
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:47

  cohan написав:
  Flamingo написав:Сегодня посещая местное АТБ - в аккурат за кассами увидел столик с плакатом и женщину бальзаковского возраста в расцветках Вали. "Торговала" мгновенками. Бойкой торговля не была - кроме одного сотрудника никто особо на нее не обращал внимания, поэтому я немного расспросил что да как. Сказала, что сломался ее выданный телепон, коим она сканировала пасапорте и РНОКПП, и поэтому она просто пока торгует лицом. Но вот когда все заработает - велкам с пасапорте и РНОКПП - за 15 минут обещала обратить в адепты секты Райфа на энту бесплатную ко-бренд карту с АТб. Записала телефон, сказала как только все наладиЦЦа наберет. По условиям самой карты - было видно что плавает, сама она Г- или эппл-пэями не пользуеЦЦа поэтому не может сказать будет ли скидка при оплате токеном. На вопрос а пополнение по р2р бесплатно - ответила, что не знает точно, но ей говорили что с Мони вроде бесплатно. В общем уже не только Днепр, но еще и как минимум один город ЮВУ "обращает в адепты". Только вот телепона, сабака, пламалася :twisted:


а АТБ премиум или обычное? ) в Киев, наверно, в последнюю очередь придет

Прошу прощения за оффтоп. Но АТБ "премиум" звучит как "Запорожец премиум".
АТБ-самая дешёвая сеть супермаркетов для людей с небольшими доходами.
Там нет, и не может быть никакого премиума. Пардон.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Около 5 лет суммарно пользовался услугами Аваль, был и депозит на 300к, который успешно отработал. А сегодня пытался оплатить на заправке за кофе и опа - карта заблокирована, пробую зайти в онлайн - доступа нет, заблокировано. Звоню на горячую линию, выясняюю в чем причина, в ответ - не целевое использование счетов. Естественно подробностей не говорят. Оплачивал покупки на olx, супермаркеты, ничего особенного. Вот так, пишу просто как предупреждение для других. В понедельник теперь надо идти в банк закрывать счета.
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Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:32

  iamdimon написав:
  readrend написав:Цікава історія
Клієнт відправив гроші з додатку Райф по реквізитам в Приватбанк, вказавши ЄДРПОУ банку Приват замість ЄДРПОУ ТОВ "1"
Пройшло 3 банківські дні - грошей нема в ПБ і не повернулись в Райф. Де гроші - невідомо.
Менеджер Привату нічого не бачить, каже хай клієнт звертається до Райф і взагалі ми з фізиками не працюєм, бо ми юр особа. Через пару днів - хай клієнт (фіз особа) завітає в будь-яке відділення Привату і запитає де гроші...одним словом "сервіс"
Менеджер Райфу каже (тільки клієнту), що гроші в Приваті. Плюс платіж був через додаток, коректування застосувати неможливо.
Куди звертатися?

Деньги вернутся однозначно на 4-й день в Райф, ждите

У меня была аналогичная история, только я из Укргаза на Конкорд отправил.
На 4-й день ничего не вернулось. Жду "на 10-й день", так сказали в Конкорде...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:34

  DONALD написав:Прошу прощения за оффтоп. Но АТБ "премиум" звучит как "Запорожец премиум".
АТБ-самая дешёвая сеть супермаркетов для людей с небольшими доходами.
Там нет, и не может быть никакого премиума. Пардон.


почему это? премиум в сравнении с остальными АТБ :mrgreen: :mrgreen:
и вроде есть мелкие маркеты еще дешевле, типа настоящие дискаунтеры
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Искатель написав:На 4-й день ничего не вернулось. Жду "на 10-й день", так сказали в Конкорде...

4-й робочий день.
  Flamingo написав:Карту в течении 15 минут конечно выдают. И точка работает и в субботу и в воскресенье. Но все доки оформляют вручную. После выдачи карты говорят что либо вечером в понедельник, либо во вторник вам позвонят и вы должны будете подтвердить свой номер телефона как финансовый. После звонка надо найти банкомат Вали и активировать карту придумав и подтвердив пин код. После этого только картой можно пользоваться.

Так принцип який: каса в момент проведення оплати зчитує з терміналу номер картки і за ним визначає її ТП, після чого в реальному часі змінює суму до списання, чи все ж на картці просто є штрих-код, який треба сканувати, як у всіх інших мережах? Може там і активувати нічого не потрібно, а можна сканувати Валю і платит більш вигідними картками (як у Ашані)?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

  klug написав:Так принцип який: каса в момент проведення оплати зчитує з терміналу номер картки і за ним визначає її ТП, після чого в реальному часі змінює суму до списання, чи все ж на картці просто є штрих-код, який треба сканувати, як у всіх інших мережах? Може там і активувати нічого не потрібно, а можна сканувати Валю і платит більш вигідними картками (як у Ашані)?

Карта не активна - поэтому по алгоритму как чего и когда меняется, чтобы получилась меньшая сумма пока сказать ничего не могу. Штрих-кода на карте нет. Есть QR, но он ведет на плей-маркет для загрузки аппки Вали. Вряд ли он столь функционален что его можно на кассе еще и как дисконт использовать. В общем скорее всего раньше вторника потестить не смогу.
Одновременно вопрос - поскольку с Валей отродяся я дел не имел - хочу уточнить как тут стоит вопрос с возможным теховером. Имеется в виду если потянуть Валиной аппкой и тут таки отоварится в АТб - за это вжарят или пощадят? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:02

  Kevin написав:Карта без платы за обслуживание, тариф - Райф.

Чего-то не видать этого тарифа на сайте.
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  Kevin написав:
  klug написав:
  Kevin написав:Даёт скидку 5% на некоторые товары в АТБ.

Як розпізнати ці товари, на них десь домальовані коні?


Товары с перечёркнутым красным ценником. Скидка 5% от сниженной цены, которая рядом с перечёркнутой. Сегодня делал тестовую покупку. Скидка автоматически отобразилась в чеке.

Интересно, как это выглядело технически? Сумма на терминале поменялась после прикладывания карты и ввода пин-кода? Очень интересно.
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