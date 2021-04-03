На теховер мона попасть сторонним р2р
А вот свой (ПлатОн) Валя проводит текущим оперднем.
Только не на все карты он нашару заходит, нуна тестить. Комисс указывется ДО подтверждения операции.
СЭПы влетают/вылетают нашару.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22
Re: Райффайзен Банк Аваль
На теховер мона попасть сторонним р2р
А вот свой (ПлатОн) Валя проводит текущим оперднем.
Только не на все карты он нашару заходит, нуна тестить. Комисс указывется ДО подтверждения операции.
СЭПы влетают/вылетают нашару.
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