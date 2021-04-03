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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Flamingo написав:как тут стоит вопрос с возможным теховером. Имеется в виду если потянуть Валиной аппкой и тут таки отоварится в АТб - за это вжарят или пощадят?

На теховер мона попасть сторонним р2р
А вот свой (ПлатОн) Валя проводит текущим оперднем.
Только не на все карты он нашару заходит, нуна тестить. Комисс указывется ДО подтверждения операции.
СЭПы влетают/вылетают нашару.
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:53

  VetalUA написав:
  Tat_888 написав:"Накидывание "закончилось, а вот вывод накопленных бонусов второй день не работает "повторите позже, мы работаем над восстановлением системы"
утром 31.03 успел вывести донакинутые Ще)

Странно, в апреле продолжают накидываться бонусы по 2,5% на все покупки (такси, продукты, аптека, электроэнергия), а вывод теперь обещают после 7 числа.
Tat_888
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