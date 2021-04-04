На теховер мона попасть сторонним р2р
А вот свой (ПлатОн) Валя проводит текущим оперднем.
Только не на все карты он нашару заходит, нуна тестить. Комисс указывется ДО подтверждения операции.
СЭПы влетают/вылетают нашару.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22
Re: Райффайзен Банк Аваль
На теховер мона попасть сторонним р2р
А вот свой (ПлатОн) Валя проводит текущим оперднем.
Только не на все карты он нашару заходит, нуна тестить. Комисс указывется ДО подтверждения операции.
СЭПы влетают/вылетают нашару.
Додано: Нед 04 кві, 2021 21:53
Странно, в апреле продолжают накидываться бонусы по 2,5% на все покупки (такси, продукты, аптека, электроэнергия), а вывод теперь обещают после 7 числа.
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:07
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:45
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
Тобто картка все ж безкоштовна, просто мені "пощастило" спілкуватись з некомпетентним співробітником служби підтримки
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:35
Re: Райффайзен Банк Аваль
В тарифах написано, что можно открыть в пакете Райф или Райф+. В пакете Райф - бесплатно, в пакете Райф+ - 36 грн/месяц, если меньше 2000 грн расходов.
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:23
То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.
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