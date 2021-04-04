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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Flamingo написав:как тут стоит вопрос с возможным теховером. Имеется в виду если потянуть Валиной аппкой и тут таки отоварится в АТб - за это вжарят или пощадят?

На теховер мона попасть сторонним р2р
А вот свой (ПлатОн) Валя проводит текущим оперднем.
Только не на все карты он нашару заходит, нуна тестить. Комисс указывется ДО подтверждения операции.
СЭПы влетают/вылетают нашару.
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:53

  VetalUA написав:
  Tat_888 написав:"Накидывание "закончилось, а вот вывод накопленных бонусов второй день не работает "повторите позже, мы работаем над восстановлением системы"
утром 31.03 успел вывести донакинутые Ще)

Странно, в апреле продолжают накидываться бонусы по 2,5% на все покупки (такси, продукты, аптека, электроэнергия), а вывод теперь обещают после 7 числа.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

Цікаву відповідь отримав від СП "Авалю":

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:shock:
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:45

  AleksD написав:Цікаву відповідь отримав від СП "Авалю":

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:shock:


у них все к 2000 привязно
чтобы отбить выпуск кобренд карты надо накупиь на 2000 грн
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подробности про платежную карту АТБ-Pay
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... b-vid-raif
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3400045873
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

Тобто картка все ж безкоштовна, просто мені "пощастило" спілкуватись з некомпетентним співробітником служби підтримки :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

AleksD написав:Тобто картка все ж безкоштовна, просто мені "пощастило" спілкуватись з некомпетентним співробітником служби підтримки :roll:
В тарифах написано, что можно открыть в пакете Райф или Райф+. В пакете Райф - бесплатно, в пакете Райф+ - 36 грн/месяц, если меньше 2000 грн расходов.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:23


То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.
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