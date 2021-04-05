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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:34

  M-Audio написав:

То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.

А мну во всем этом настораживают пока только 2 неправды:
1. " Картка АТБ - це платіжна картка класу VisaGold від Райффайзен банк Аваль." - вообще-то бин карты бьется как "классик".
2. "Отримати картку Ви можете одним з наступних способів: З 06.04.2021 у консультанта Райффайзен Банк Аваль в магазинах АТБ м. Запоріжжя з паспортом та ІПН. " - а я получается карту получил позавчерась. Это что я пообщался с "гостьей из будущего" ? :shock:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05

Re: Райффайзен Банк Аваль

ой, по-моему Привтовский Gold этот Голд хорошо так дискредитировал

холет вспомнить еще альфовский Платинум Блек, но, все же, по Альфовскому багаж заматывали
cohan
 
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