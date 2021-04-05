То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.
А мну во всем этом настораживают пока только 2 неправды: 1. " Картка АТБ - це платіжна картка класу VisaGold від Райффайзен банк Аваль." - вообще-то бин карты бьется как "классик". 2. "Отримати картку Ви можете одним з наступних способів: З 06.04.2021 у консультанта Райффайзен Банк Аваль в магазинах АТБ м. Запоріжжя з паспортом та ІПН. " - а я получается карту получил позавчерась. Это что я пообщался с "гостьей из будущего" ?