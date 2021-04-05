Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:34
M-Audio написав:
То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.
А мну во всем этом настораживают пока только 2 неправды:
1. "
Картка АТБ - це платіжна картка класу VisaGold від Райффайзен банк Аваль.
" - вообще-то бин карты бьется как "классик".
2. "Отримати картку Ви можете одним з наступних способів: З
06.04.2021
у консультанта Райффайзен Банк Аваль в магазинах АТБ м. Запоріжжя з паспортом та ІПН. " - а я получается карту получил позавчерась. Это что я пообщался с "гостьей из будущего" ?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05
ой, по-моему Привтовский Gold этот Голд хорошо так дискредитировал
холет вспомнить еще альфовский Платинум Блек, но, все же, по Альфовскому багаж заматывали
cohan
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:32
cohan написав:
ой, по-моему Привтовский Gold этот Голд хорошо так дискредитировал
холет вспомнить еще альфовский Платинум Блек, но, все же, по Альфовскому багаж заматывали
Да я тут прочел тарифы - голд дают в пакете Райф+ - а он условно бесплатный. А просто в райфе ривордс. Но для рекламы прокукарекали что просто карта класса Голд.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:43
Плюс принимает участие в Щё! (там голд карта) А минус не принимает (классик или ревардс).
Но АТБ-пластик же одинаковый? Если выпустить АТБ-карту в тарифе + , то эта карта даёт откат по Щё! ?
Дополнено:
тарифы по +
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-z-25032021-raifcard.pdf
По -
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-z-25032021-raifcard-1.pdf
Относительно Ще+АТБ.
В тарифах по + указано, что к карте АТБ можно бесплатно выпустить допку голд, по которой будет Ще.
В самом низу, сноска 10
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