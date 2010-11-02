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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:34

  M-Audio написав:

То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.

А мну во всем этом настораживают пока только 2 неправды:
1. " Картка АТБ - це платіжна картка класу VisaGold від Райффайзен банк Аваль." - вообще-то бин карты бьется как "классик".
2. "Отримати картку Ви можете одним з наступних способів: З 06.04.2021 у консультанта Райффайзен Банк Аваль в магазинах АТБ м. Запоріжжя з паспортом та ІПН. " - а я получается карту получил позавчерась. Это что я пообщался с "гостьей из будущего" ? :shock:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05

Re: Райффайзен Банк Аваль

ой, по-моему Привтовский Gold этот Голд хорошо так дискредитировал

холет вспомнить еще альфовский Платинум Блек, но, все же, по Альфовскому багаж заматывали
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:32

  cohan написав:ой, по-моему Привтовский Gold этот Голд хорошо так дискредитировал

холет вспомнить еще альфовский Платинум Блек, но, все же, по Альфовскому багаж заматывали

Да я тут прочел тарифы - голд дают в пакете Райф+ - а он условно бесплатный. А просто в райфе ривордс. Но для рекламы прокукарекали что просто карта класса Голд. :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:43

Плюс принимает участие в Щё! (там голд карта) А минус не принимает (классик или ревардс).

Но АТБ-пластик же одинаковый? Если выпустить АТБ-карту в тарифе + , то эта карта даёт откат по Щё! ?

Дополнено:

тарифы по +
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-z-25032021-raifcard.pdf

По -
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-z-25032021-raifcard-1.pdf

Относительно Ще+АТБ.
В тарифах по + указано, что к карте АТБ можно бесплатно выпустить допку голд, по которой будет Ще.
В самом низу, сноска 10
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:46

  Вкладчик1234 написав:Плюс принимает участие в Щё! (там голд карта) А минус не принимает (классик или ревардс).

Но АТБ-пластик же одинаковый? Если выпустить АТБ-карту в тарифе + , то эта карта даёт откат по Щё! ?

Дополнено:

тарифы по +
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-z-25032021-raifcard.pdf

По -
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-z-25032021-raifcard-1.pdf

Относительно Ще+АТБ.
В тарифах по + указано, что к карте АТБ можно бесплатно выпустить допку голд, по которой будет Ще.
В самом низу, сноска 10


ага

и не просто сноска 10, а еще и карт аж 10 штук можно допками выпустить ))
может точно на всю семью сделать )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:16

  M-Audio написав:
  Kevin написав:Товары с перечёркнутым красным ценником. Скидка 5% от сниженной цены, которая рядом с перечёркнутой. Сегодня делал тестовую покупку. Скидка автоматически отобразилась в чеке.

Интересно, как это выглядело технически? Сумма на терминале поменялась после прикладывания карты и ввода пин-кода? Очень интересно.

На ОККО після сплати карткою "Глобал автокард" раніше (коли була чиста знижка) сумма списання автоматично зменшувалася на сумму наданої знижки від суми, що показував термінал. Не проблема реалізувати це аналогічно в АТБ для Райфа.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

тут появилось Заказ Карты
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1

правда, ИНН не проходит если дейтсвующий клиент, придется в отделение все же идти
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:03

  cohan написав:тут появилось Заказ Карты
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1

правда, ИНН не проходит если дейтсвующий клиент, придется в отделение все же идти


У меня прошло :roll:
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