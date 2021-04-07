То есть, акционные товары, которые и так со скидкой, можно купить ещё с дополнительной скидкой, а на обычные - дополнительной скидки нет. Интересный подход.
А мну во всем этом настораживают пока только 2 неправды: 1. " Картка АТБ - це платіжна картка класу VisaGold від Райффайзен банк Аваль." - вообще-то бин карты бьется как "классик". 2. "Отримати картку Ви можете одним з наступних способів: З 06.04.2021 у консультанта Райффайзен Банк Аваль в магазинах АТБ м. Запоріжжя з паспортом та ІПН. " - а я получается карту получил позавчерась. Это что я пообщался с "гостьей из будущего" ?
Kevin написав:Товары с перечёркнутым красным ценником. Скидка 5% от сниженной цены, которая рядом с перечёркнутой. Сегодня делал тестовую покупку. Скидка автоматически отобразилась в чеке.
Интересно, как это выглядело технически? Сумма на терминале поменялась после прикладывания карты и ввода пин-кода? Очень интересно.
На ОККО після сплати карткою "Глобал автокард" раніше (коли була чиста знижка) сумма списання автоматично зменшувалася на сумму наданої знижки від суми, що показував термінал. Не проблема реалізувати це аналогічно в АТБ для Райфа.