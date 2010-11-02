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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:55

Коллеги, так кто-то разобрался - каков механизм предоставления скидки в АТБ?
Vorlon
 
Повідомлень: 9592
З нами з: 14.06.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:09

  yevgen12 написав:
  cohan написав:тут появилось Заказ Карты
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1

правда, ИНН не проходит если дейтсвующий клиент, придется в отделение все же идти

А какое сообщение? У меня всего лишь
Введений невірний ідентифікаційний номер

И я действующий клиент


такое же вчера было, попробуйте другой браузер без дополнений и номер не скопировать а набрать руками
cohan
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:14

  Vorlon написав:Коллеги, так кто-то разобрался - каков механизм предоставления скидки в АТБ?

Видать проверяют по бину и делают скидку, на каждую позицию соответственно условий.

Я так понимаю, типа как Сильпо даёт доп.баллы за Восток и БВР
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14416
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7897 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:32

  yevgen12 написав:
  cohan написав:тут появилось Заказ Карты
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1

правда, ИНН не проходит если дейтсвующий клиент, придется в отделение все же идти

А какое сообщение? У меня всего лишь
Введений невірний ідентифікаційний номер

И я действующий клиент


Я теж. І я замовив телефоном
Dimaa
 
Повідомлень: 72
З нами з: 09.06.20
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:34

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:Коллеги, так кто-то разобрался - каков механизм предоставления скидки в АТБ?

Видать проверяют по бину и делают скидку, на каждую позицию соответственно условий.

Я так понимаю, типа как Сильпо даёт доп.баллы за Восток и БВР


ну, баллы-то оно дает потом, а тут хз, зявлено коллегами выше что сразу списывает меньше ))
скоро всем придут карты и узнаем
cohan
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:59

  cohan написав:ну, баллы-то оно дает потом, а тут хз, зявлено коллегами выше что сразу списывает меньше ))
скоро всем придут карты и узнаем

У меня карта есть.
Сразу списывает меньше.
Скидка работает и через гугл-пей.
Чек длиннее в три раза, т.к. есть строчки напротив каждого товара (цена, скидка, цена со скидкой).
Скидка возникает в момент оплаты, кассир-ка удивилась что сразу сумма была одна, а чек вылазит с другой суммой
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14416
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7897 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
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  #<1 ... 772773774775
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cohan

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