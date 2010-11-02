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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:55
Коллеги, так кто-то разобрался - каков механизм предоставления скидки в АТБ?
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Vorlon
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:09
yevgen12 написав:
А какое сообщение? У меня всего лишь Введений невірний ідентифікаційний номер
И я действующий клиент
такое же вчера было, попробуйте другой браузер без дополнений и номер не скопировать а набрать руками
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cohan
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:14
Vorlon написав:
Коллеги, так кто-то разобрался - каков механизм предоставления скидки в АТБ?
Видать проверяют по бину и делают скидку, на каждую позицию соответственно условий.
Я так понимаю, типа как Сильпо даёт доп.баллы за Восток и БВР
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:32
yevgen12 написав:
А какое сообщение? У меня всего лишь Введений невірний ідентифікаційний номер
И я действующий клиент
Я теж. І я замовив телефоном
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Dimaa
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:34
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав:
Коллеги, так кто-то разобрался - каков механизм предоставления скидки в АТБ?
Видать проверяют по бину и делают скидку, на каждую позицию соответственно условий.
Я так понимаю, типа как Сильпо даёт доп.баллы за Восток и БВР
ну, баллы-то оно дает потом
, а тут хз, зявлено коллегами выше что сразу списывает меньше ))
скоро всем придут карты и узнаем
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cohan
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:59
cohan написав:
ну, баллы-то оно дает потом, а тут хз, зявлено коллегами выше что сразу списывает меньше ))
скоро всем придут карты и узнаем
У меня карта есть.
Сразу списывает меньше.
Скидка работает и через гугл-пей.
Чек длиннее в три раза, т.к. есть строчки напротив каждого товара (цена, скидка, цена со скидкой).
Скидка возникает в момент оплаты, кассир-ка удивилась что сразу сумма была одна, а чек вылазит с другой суммой
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Вкладчик1234
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Чет 08 кві, 2021 13:05
cohan
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