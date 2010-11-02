смотрите, чтобы та безкоштовна не пролетала мимо Ще программы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:25
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:37
cohan
с сайта :
"Обращаем Ваше внимание, что Fishka, FUNкарта, премиальные и кредитные карты не получают Бонусы"
у меня таких карт и в помине нет .
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